Avcılar'da trafiği tehlikeye düşüren tır sürücüsüne para cezası
Kaynak: AA
Avcılar'da trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde dorsesinde yük taşıyan tırın sürücüsüne 2 bin 254 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerden Haramidere Bağlantı Yolu üzerinde bir tırın trafiğin güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yük taşıdığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerin ardından araç sürücüsü D.Y. yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yükleme yapma" maddesinden 909 lira, "yükü karayoluna kayacak şekilde yükleme" maddesinden 909 lira, "saygısızca araç kullanmak" maddesinden 436 lira para cezası işlemi uygulandı.