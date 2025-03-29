Avcılar'da trafik kavgası kamerada

Avcılar'da trafikte seyreden TIR şoförüyle iki otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Tahtakale Mahallesi Ispartakule’de gişeleri çıkışında meydana geldi. Trafikteki sürücüler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TIR şoförüyle iki otomobil sürücüsü arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TIR şoförü araç kabininin kapısını açarak sürücülerden birine bağırdı ardından da tükürdü.

Emniyet şeridinde duran otomobilin sürücüsünü araçta bulunan kadın engellemeye çalıştı.

Kavgaya dahil olan diğer araç sürücüsü ise TIR'ın yanında durarak şoförün diğer araçtakilere saldırmasını engellemeye çalıştı.

Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan taraflar arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.