Avcılar'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Avcılar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden ve henüz sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 06 BPA 873 plakalı otomobil ile 34 RA 8901 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.