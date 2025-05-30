Avcılar'da trafikte bıçaklı yol verme kavgası: 1 yaralı

AVCILAR’da trafikte 'Yol verme' nedeniyle çıkan ilk kavgada araç sürücüsü 2 kjişi tarafından tekme tokat darbedildi. Ardından da darbedildiği kişi tarafındna bıçakla yaralandı. Bir diğer kavgada ise aracından inen otomobil sürücüsü küfür ederek diğer sürücünün aracına yumruk attı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Tahtakale Mahallesi Vişne Sokak’ta yol verme konusunda iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine iki araç sürücüsü otomobillerinden inerek kavga etmeye başladı. Çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydedilen kavgada 2 kişiden biri aralarına aldıkları sürücüyü bıçakla yaraladı. Bir işyerinin önünde devam eden ve iş yerinin camının kırılmasına da neden olan kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Kavgada bıçak kullanan kişiyle arkadaşı olay yerinden koşarak kaçtı. Yaralanan kişi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis plaka bilgilerinden kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ARACA YUMRUK ATTI

Bir diğer kavga ise, Ispartakule Fırat Caddesi’nde yine yol verme nedeniyle çıktı. Kavgaya karışan sürücü diğer sürücünün aracının yanına giderek camını açmasını istedi. Olumsuz yanıt alan sürücü aracı yumruklayarak otomobildeki sürücüye küfür etti. Otomobilde bulunan sürücü o anları cep telefonuyla kaydetti.