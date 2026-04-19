Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 172 kilogram madde ele geçirildi

Avcılar'da 1-15 Nisan tarihleri arasında "Uyuşturucu imal ve ticareti" suçuna yönelik yürütülen operasyonların bilançosu açıklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, iki hafta süren operasyonlar kapsamında yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonlar sonucunda; 171 kilo 577 gram skank, 325 gram esrar, 74 gram eroin, 26 gram kokain, 16 gram sentetik kannabinoid, 18 adet ekstazi hap ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca baskınlarda 1 adet ruhsatsız silaha da el konuldu.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.