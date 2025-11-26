Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Avcılar'da vincin çarpması sonucu hasar gören üst geçit kaldırıldı

Ajans Haberleri
  • 26.11.2025 14:51
  • Giriş: 26.11.2025 14:51
  • Güncelleme: 26.11.2025 14:51
Kaynak: AA
Avcılar'da vincin çarpması sonucu hasar gören üst geçit kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da vincin çarpması sonucu hasar gören yaya üst geçidi sökülerek kaldırıldı.

Tahtakale Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün vincin çarpması sonucu ağır hasar aldığı için kullanıma kapatılan üst geçit, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince kazadan sonra başlatılan çalışmalar sonrası söküldü.

Ayakları kesilen üst geçidin köprü bölümü yol kenarına kaldırıldı.

Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde dün B.O. hakimiyetindeki 34 FD 3363 plakalı hurda vinci, yaya üst geçidine çarpmıştı.

Sürücü kabinine sıkışan B.O. ve yanındaki Y.O. yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı.

Ağır hasar alan üst geçit ise kullanıma kapatılmıştı.

BirGün'e Abone Ol