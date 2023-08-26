Avcılar'da yokuştan kayan TIR güvenlik kulübesine çarptı
Avcılar'da yokuş çıkmaya çalışan TIR iddiaya göre freni boşalınca geri geri kaydı. Kayan TIR, önce arkasındaki otomobile, ardından da otomobille birlikte sürüklenerek güvenlik kulübesine çarptı.
Kaynak: DHA
Olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesi Yeniyol Sokak'ta saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Yokuş çıkmaya çalışan 35 DJL 35 plakalı TIR'ın iddiaya göre frenleri bozuldu.
Plastik yapımında kullanılan malzemeleri taşıyan TIR, yokuş aşağı geri geri kayarak arkasında park halindeki 34 BMH 824 plakalı otomobile çarptı. TIR ve otomobil birlikte sürüklenerek Paşaeli Parkı'ndaki güvenlik kulübesine çarparak durabildi.
Kaza sırasında kulübenin içerisinde bulunan güvenlik personeli şans eseri yaralanmadı. Araçlarda ve kulübede hasar oluştu.