Avcılar'da yol ortasında kadına şiddet: Karşı çıkan kişiye de saldırdı!

İstanbul’un Avcılar ilçesindeki Tahtakale Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’nde otomobilden inen aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grup bilinmeyen bir nedenle yakınları olduğu iddia edilen bir kadınla tartışmaya başladı.

Dün (26 Ağustos Pazartesi) akşam saatlerinde meydana gelen olayda tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen olayda tartışmaların hedefindeki kadın şiddete uğrayınca 'Anne' diye bağırmaya başladı. Kadın arbede sırasında yere düşerken, bir başka kadın darbedilen kadınla bir kişiyi telefonda görüştürmeye çalıştı. Kısa süren telefon görüşmesinin ardından kadına şiddet devam etti.

YERDE SÜRÜKLENDİ; DEFALARCA YUMRUKLANDI

Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yumruk ve tokat atarak kadına saldıran şüpheli, yerde sürüklediği kadını otomobile götürdü. Şiddet burada da devam etti.

Otomobilde defalarca yumruklanan kadın kendini savunmaya çalıştı. Dakikalarca süren şiddet sırasında trafikte ilerleyen sürücülerin duruma müdahale etmemesi dikkat çekti.

Yoldan geçen bir polis aracının da kadına şiddeti fark etmeyerek yoluna devam ettiği görüldü.

KARŞI ÇIKAN KİŞİYİ DE DARBETTİLER

Bir süre sonra kadının darbedildiğini fark eden bir kişi grubun yanına geldi.

Kadına şiddet gösteren kişi bu kez duruma tepki gösteren kişiye saldırdı.

Sopalar ve taşların konuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadının şiddete uğramasına tepki gösteren adam, bu kez kalabalık grubun hedefi oldu.

Bu sırada şiddet gören kadın kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, iki taraf arasındaki kavga uzun süre devam etti. Zaman zaman trafikteki araçların arasında devam eden kavga sırasında duruma tepki gösteren kişi sopa ve yumrukların hedefi olurken, kendini elindeki taşla savunmaya çalıştı. Kavganın sona ermesinin ardından kadını darbeden adam otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.