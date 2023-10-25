Avcılar'da yol tartışmasında aracın önünü kesen kişiye dava

Avcılar'da yol verme tartışmasında içinde hamile kadın ve çocukların bulunduğu aracın önünü keserek tekme ve yumrukla saldırdığı iddia edilen sanık hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Orhan Bal'ın aracıyla seyir halindeyken, aynı istikamette otomobiliyle ilerleyen sanık Oğulcan Akdoğan ile trafik nedeniyle tartışma yaşadıkları belirtildi.

Sanık Akdoğan'ın, durdurmak için otomobilini müştekinin aracının önüne kırdığı anlatılan iddianamede, bir süre kaçmayı başaran Bal'ın sanığın manevrası sonucu durmak zorunda kaldığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın daha sonra aracından inerek tekme ve yumruklarla müştekiyi otomobilinden indirmeye çalıştığı, müştekinin ise aracının kapısını kilitleyerek saldırıyı engellediği ve ardından kaçtığı bildirildi.

Sanık Akdoğan'ın savunmasının yer aldığı iddianamede, müştekinin trafikte makas attığı sırada aracına çarpıp kaçtığını, durdurmak amacıyla takip ettiğini, durdurduktan sonra olayın büyümemesi için müştekiyi bıraktığını savunarak suçlamaları reddettiği aktarıldı.

İddianamede, sanık Akdoğan'ın bu kapsamda "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.