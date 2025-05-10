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Avcılar'da zincirleme trafik kazası

Avcılar'da zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı. Kaza nedeniyle yaralanan olmazken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Güncel
  • 10.05.2025 17:03
  • Giriş: 10.05.2025 17:03
  • Güncelleme: 10.05.2025 17:04
Kaynak: AA
Avcılar'da zincirleme trafik kazası
Fotoğraf: AA

Avcılar TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, bölgede ulaşımı aksattı.

Avcılar'da TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde 2 tır, kamyon, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle yaralanan olmazken, bölgede ulaşım bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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