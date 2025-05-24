Avcılar gişeleri ne zaman açılacak? | İstanbul Avcılar gişeleri kaç gün kapalı kalacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM), Avcılar’daki gişe çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. O-3 Avrupa Otoyolu üzerindeki Avcılar Ücret Toplama İstasyonu, yapılacak yıkım ve altyapı çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatılıyor.

İSTANBUL AVCILAR GİŞELERİ KAÇ GÜN KAPALI KALACAK?

UYM tarafından yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki gişelerde, “kanopiler ile binaların yıkılması ve Serbest Geçiş Sistemi’nin altyapı imalatlarının yapılması” çalışmaları kapsamında, 6 gün boyunca giriş-çıkışların kapalı olacağı belirtildi.

23 MAYIS CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Çalışmalar, 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 23.00’te başlayacak ve 24 saat esasına göre devam edecek. Bu süre zarfında Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar yapılamayacak.

AVCILAR GİŞELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanması gerektiğini vurgularken, “Gerekli tüm emniyet tedbirleri alınacak ve onaylı trafik projesine göre trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin işaret ve yönlendirmelere dikkatle uymaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Gişelerdeki çalışmaların planlanan şekilde tamamlanması halinde Avcılar gişeleri 29 Mayıs 2025 itibarıyla yeniden trafiğe açılacak.