Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si hakkında tutuklama, 5'i hakkında adli kontrol talep edildi.

Güncel
  • 04.09.2025 10:53
  • Giriş: 04.09.2025 10:53
  • Güncelleme: 04.09.2025 16:03
Kaynak: AA
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon: 2 kişi hakkında tutuklama talebi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

