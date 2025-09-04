Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon: 2 kişi hakkında tutuklama talebi
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si hakkında tutuklama, 5'i hakkında adli kontrol talep edildi.
Kaynak: AA
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Savcılıkça ifadesi alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.