Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon: 2 kişi tutuklandı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. 5 kişi ise yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi ise yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.