Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon: 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Avcılar Belediyesi Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan ile Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir'in de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 03.09.2025 09:34
  • Giriş: 03.09.2025 09:34
  • Güncelleme: 03.09.2025 10:05
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon: 7 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon düzenlendi.

Avcılar ve Beşiktaş Belediyesine yönelik operasyonda 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

halktv.com.tr'nin aktardığına göre ise; Avcılar Belediyesi'nin Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan, Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir de gözaltına alınan isimler arasında.

Ayrıntılar gelecek...

BirGün'e Abone Ol