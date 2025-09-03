Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon: 7 kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Avcılar Belediyesi Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan ile Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir'in de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.
halktv.com.tr'nin aktardığına göre ise; Avcılar Belediyesi'nin Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan, Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir de gözaltına alınan isimler arasında.
Ayrıntılar gelecek...