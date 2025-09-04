Giriş / Abone Ol
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

  • 04.09.2025 10:53
  • Giriş: 04.09.2025 10:53
  • Güncelleme: 04.09.2025 10:56
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında dün sabah Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon düzenlenmişti.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Beşiktaş Belediyesi’nden 5, Avcılar Belediyesi’nden ise 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Avcılar Belediyesi Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan ile Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir de bulunuyor.

