Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında dün sabah Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyon düzenlenmişti.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Beşiktaş Belediyesi’nden 5, Avcılar Belediyesi’nden ise 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Avcılar Belediyesi Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan ile Ulaştırma Hizmetleri Müdürü Murat İpşir de bulunuyor.