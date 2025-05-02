Avcılar’da bir kadın iki erkek tarafından darbedildi: Yumruk atıp saçlarından sürüklediler

İstanbul Avcılar’da gece geç saatlerde bir kadın 2 erkek tarafından darbedildi. Yoldan geçen araç sürücüsünün müdahale girişimine rağmen şiddet bir süre daha devam etti.

Şiddet anları cep telefonu kamerasına yansırken, darbedilen kadın yanındaki bir kadın ve 3 erkekle aynı araca binip olay yerinden uzaklaştı.

Olay, gece geç saatlerde Ispartakule Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Ispartakule Caddesi’nde duran otomobilden inen bir kadın 2 erkek tarafından darbedildi.

Kadının yanında bulunan ve arkadaşı olduğu tahmin edilen başka bir kadın ise darbeden 2 kişiyi engellemeye çalıştı. Kadın yediği yumruk ve tokatların etkisiyle yere düştü. Kadını bir erkek darbederken, bir süre sonra başka bir erkek de saçlarından tuttuğu kadını yerde sürükledi.

YARDIM ETMEK İSTEYENE ENGEL OLDULAR

Kadının darbedildiği anlar çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadın darbedildiği sırada yoldan geçen bir otomobilin sürücüsü olayı fark edip durdu. Olaya müdahale etmek isteyen sürücüye kadını darbedenlerden biri bağırarak yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine sürücü olay yerinden ayrıldı.