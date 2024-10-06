Avcılar’da fırtına nedeniyle binanın çatısı uçtu

AVCILAR’da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçarken, bir ağaç da devrildi. Şiddetli yağışın ardından bazı sokaklar göle döndü.

Saat 16.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Cihangir Mahallesi’ndeki bir binanın çatısı uçtu. Üniversite Mahallesi, Bağlariçi Caddesi ile Firuzköy Bulvarı’nda da fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Devrilen ağaç bir otomobilde maddi hasara neden oldu. Fırtına nedeniyle bir işyerinin ise camekanı devrildi.