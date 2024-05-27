Avcılar’da mobilya fabrikasındaki yangında yaralanan işçi öldü

İstanbul Avcılar'da dün akşam saatlerinde mobilya imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında içeride mahsur kalarak dumandan etkilenen işçi kaldırıldığı hastanede öldü.

İstanbul'da mobilya fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenerek tedavi altına alınan işçi öldü.

Yangın, Üniversite Mahallesi, Bağlariçi Caddesi'ndeki mobilya fabrikasında dün saat 16.00 sıralarında çıktı. Yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

İmalatnahede çalışan ve yabancı asıllı olduğu öğrenilen 3 işçiden 2'si kendi imkanlarıyla binadan çıkarken, 1 işçi içeride mahsur kaldı.

Yoğun dumana maruz kaldığı öğrenilen İran vatandaşı Metin Mehtizade itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan Mehtizade, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Metin Mehtizade, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elektrik sisteminden kaynaklanmış olabileceği belirtilen yangın, ekipler tarafından bir süre sonra tamamen söndürüldü. Mobilya imalathanesinde bulunan 4 muhabbet kuşu ile 1 kedi de itfaiye tarafından kurtarıldı.

İŞ YERİ SAHİBİNİN İFADESİ ALINDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri işyerindeki yangınla ilgili, kurtulan işçiler ve işyeri sahibi H.A.’yı ifadelerini almak üzere Firuzköy Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü. Mobilya fabrikasında çalıştığı tespit edilen 18 yaşından küçük yabancı asıllı 1 çocuk ise, Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.