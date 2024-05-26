Avcılar’da mobilya imalathanesinde yangın: 1 işçi dumandan etkilendi

İstanbul Avcılar'da mobilya imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu 1 işçi dumandan etkilendi.

Avcılar’da mobilya imalathanesinde çıkan yangında 1 işçi dumandan etkilendi.

Avcılar Firüzköy Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan ösu mobilya imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında içeride bulunan yabancı uyruklu 2 işçiden biri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, diğerini itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangın esnasında içeride bulunan 4 kuş, bir kedi yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.