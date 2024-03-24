Avcılar’da polisten kaçan sürücü park halindeki 4 araca çarptı

Avcılar’da iddiaya göre, 2 şüpheli polisten kaçarken park halindeki 4 araca çarptı. Kazanın ardından otomobili olay yerine bırakıp kaçan şüphelilerin o anları anbean çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 14.30 saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, polisin dur ihtarına uymayıp kaçan kimliği belirsiz sürücü, cadde üzerinde park halindeki 4 araca çarptı. Kazanın ardından otomobilden inen sürücü ve yanındaki şahıs, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Esnaflardan birkaçı kaçan 2 şüphelinin peşine düştü. Gözden kaybolan şüphelileri ise polisin yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, yaşanan olay çevredeki esnafın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelinin kamyoneti son an da sıyırarak park halindeki 4 araca çarptığı ve kazadan sonra yanındaki şahısla birlikte koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

“Polis kovalıyordu, ehliyetleri yokmuş”

Park halindeki araçlardan birinin sahibi olan Hayri Ekinci, “Bırakıp kaçtılar. Şahısların kim olduğu belli değil. 2 kişilerdi. Polis kovalıyordu. Ehliyetleri yokmuş. Öyle söyledi polisler. 200 bin liralık zararım var” dedi.