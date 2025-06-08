Avcılar’da yıkım halindeki binada kısmi çökme: Bitişik apartmanlar boşaltıldı
İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren 6 katlı binada, bayram nedeniyle ara verilen çalışmalar sırasında kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, bitişikteki apartmanları tedbir amaçlı tahliye etti. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Kaynak: AA
İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan 6 katlı binada kısmi çökme meydana geldi, çevredeki apartmanlar tedbir amaçlı boşaltıldı.
Cihangir Mahallesi Düz Sokak'ta kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlanan ve bayram nedeniyle çalışmalara ara verilen 6 katlı binada kısmi çökme meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler, sokağı araç ve yayaların geçişine kapattı.
Yapılan incelemelerin ardından çökme yaşanan binanın bitişiğindeki apartmanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.