Avcılar’da yıkımda faciadan dönüldü: Molozlar yandaki evin bahçesine düştü

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binadaki beton parçaları ve molozlar yandaki binanın bahçe katına düştü.

Evde yaşayanlar her yeri toz kapladığını ve bazı eşyalarının hasar gördüğünü söyledi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hilal Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü binanın yıkım çalışmaları başladı. Yıkım çalışması sırasında yandaki bina zarar gördü. İki farklı zamanda büyük beton parçaları ve molozlar gürültüyle yandaki binanın bahçesine düştü. Bina sakinleri panikle ne olduğunu anlamaya çalıştı.

'GÜNDÜZ EVDE OTURURKEN YIKILDI'

Evde anne ve babası ile kalan İbrahim İncel, "Gündüz evde otururken yıkıldı. Zabıta ve polis gelip zabıt tuttu. Gerekeni yapacaklar" dedi. Eşi ile evde oturdukları sırada büyük bir gürültü duyduklarını ardından her tarafı toz kapladığını söyleyen Baba Sinan İncel ise, "Dışarı çıkmak istedik. Çıkamadık. İki duvarın çöktüğünü gördük. Bazı eşyalar hasar gördü. İki gün sonra tekrar çökme oldu. Bu daha büyüktü. Biz polis ve zabıta gelsin tutanak tutsunlar istedik. Yıkım ekibi hemen molozları temizlemekte ısrar etti. Biz beklemelerini tutanak tutulduktan sonra temizlik yapılmasını istedik. Bu sırada bir başkası geldi, 'Siz benim ağabeyime nasıl saldırırsınız' diyerek bizimle kavga etmeye çalıştı. Ağabeyine kimse bir şey dememiş, dövmemiş. Anlamadan, dinlemeden konuştu. 'Kimse bahçemize izinsiz giremez, bekleyin' dedik. Polis, zabıta arkadaşlar geldi. 3- 4 gündür pencere açamaz olduk. Mağduruz" diye konuştu.

Binanın yapımını üstlenen müteahhit molozların temizleneceğini ve tüm zararların karşılanacağını aileye bildirdi.