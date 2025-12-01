Avcılık katliamı son bulsun

Dersim’in Mazgirt İlçesine bağlı Karabulut Köyü’nde yaşayan yurttaşlar son dönemde bölgede artan avcılık faaliyetlerine ilişkin imza kampanyası başlattı. Avcıların köy içine kadar geldiğini belirten köylüler "Gece gündüz silah sesleri duyuyoruz. Biz doğayı koruyoruz, onlar katliam yapıyor" dedi.

Avcılık faaliyetine karşı imza toplayan köylüler, ilgili makamlardan kendilerine geri dönüş yapılmadığını söyleyerek, yetkililerin çözüm üretmemesi durumunda nöbet başlatacaklarını kaydetti. Köy sınırlarının av bölgesine kapatılması gerektiğini söyleyen Firkan Aslan, "Köylüler olarak yoğun bir şekilde rahatsızlık duyuyoruz. Gece gündüz silah sesleri duyuyoruz. Köydeki kadınlar korkudan hayvanlarını otlatmaya götüremiyor. Bazen avcı sayısı 20’ye çıkıyor. Tek dayanakları ise avın vergisini verdiklerini ifade etmeleri. Bundan dolayı ‘siz bize bir şey yapamazsınız’ diyorlar. Avcılar bizi tehdit ediyor" diye konuştu.

Kızılkale Köy Muhtarı Kayhan Yeşiltepe, avcıların son bir aydır yoğun şekilde köy sınırlarında avlandığını belirterek, "Köy sınırlarından uzak durmaları konusunda kendilerine rica ettik, fakat dinletemedik. Biz burada avcılık istemiyoruz. Köyün içinde bile hayvan vuruyorlar. Yazıktır, bu bir katliamdır. Biz bölgede doğayı koruyoruz, onlar tam tersine katliam yapıyor. Çevre köylerde imza kampanyası başlattık. İmzaları ilgili kurumlara verdik. Vatandaş rahatsız oluyor. Bahçesine çıkamıyor, bağına çıkamıyor" diye konuştu. Fadime Çetinkaya ise şunları söyledi: ‘‘Bizim doğadaki hayvanlarımızı neden katlediyorlar? Biz buna karşıyız, bunu kabul etmiyoruz. Silahlarla rastgele ateş ediyorlar, yanlarında köpek gezdiriyorlar. Hayvanlar doğanın içinde yaşasın. Akşama kadar silah sesleri duyuyoruz. Bunu kabul etmiyoruz.’’