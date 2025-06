Avenged Sevenfold Türkiye'de sahne aldı

Dünyaca ünlü metal grubu Avenged Sevenfold, Türkiye’deki ilk konserini 4 Haziran akşamı İstanbul LifePark’ta gerçekleştirdi. Yaklaşık 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, izleyenlere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

Kapıların saat 16.00’da açıldığı gecede sahneye ilk olarak Amerikalı alternatif rock grubu Palaye Royale çıktı. Saat 19.00’da performansına başlayan grup, teatral şovları ve yüksek enerjili sahne duruşlarıyla atmosferi adım adım yükseltti.

Saatler 21.00’i gösterdiğinde ise heyecan doruk noktasına ulaştı. Avenged Sevenfold, İstanbul’daki ilk konserlerinde tam anlamıyla müzikal bir şölen sundu. M. Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ ve Brooks Wackerman’dan oluşan grup; “Bat Country”, “Afterlife”, “Nightmare”, “Hail to the King” gibi klasikleşmiş hitlerinin yanı sıra, son albümleri Life Is But A Dream…’den seçtikleri parçalarla da dinleyicileri büyüledi.

Grup üyeleri yalnızca müzikal performanslarıyla değil, sahnedeki enerjileri ve seyirciyle kurdukları sıcak bağ ile de geceye damga vurdu. Türk hayranlarının coşkusundan oldukça etkilenen grup, sahneden ayrılmakta zorlandı. Konserin sonunda M. Shadows, “Bizi yıllardır beklediniz, sonunda buradayız. LifePark, sen inanılmazsın,” diyerek seyircilere veda etti.

LifePark, etkileyici atmosferi ve başarılı organizasyonuyla bu unutulmaz geceye kusursuz bir ev sahipliği yaptı.

Avenged Sevenfold’un Türkiye’ye ilk ziyareti yalnızca bir konser değil, Türkiye metal sahnesi için de önemli bir dönüm noktasıydı. Bu özel gece, hem grup hem de hayranlar için uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir deneyime dönüştü.