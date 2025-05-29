Avenged Sevenfold’tan Türkiye’de ilk konser

Dünya metal sahnesinin en güçlü temsilcilerinden Avenged Sevenfold, uzun süredir beklenen Türkiye çıkarmasını nihayet yapıyor. 4 Haziran 2025 Çarşamba akşamı İstanbul’un doğayla iç içe etkinlik mekanı Lifepark, grubun Türkiye’deki ilk sahnesine ev sahipliği yapacak.

Metal tutkunlarının aylar öncesinden heyecanla beklediği bu özel gece, %100 METAL sunumuyla gerçekleşecek.

Kapıların saat 16:00’da açılacağı konserin atmosferi, Palaye Royale’in sahne almasıyla şekillenmeye başlayacak. Alternatif rock ile teatral sahne şovlarını buluşturan Palaye Royale, saat 19:00’da sahnede olacak ve izleyicilere enerjisi yüksek bir açılış sunacak.