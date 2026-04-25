AVF'den Alevi kurumlarına çağrı: "Cemevi teklifini birlikte sahiplenelim"

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF), Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan “Cemevlerinin İbadethane Statüsüne Kavuşturulması” kanun teklifiyle ilgili yazılı bir çağrıda bulundu. Federasyon; tüm federasyon, vakıf, dernek ve ocakları, sunulan “Cemevlerinin İbadethane Statüsüne Kavuşturulması” yönündeki kanun teklifine destek vermeye davet etti.

"İNANCIMIZ HUKUKİ GÜVENCE ALTINA ALINMALI"

Açıklamada, 09.04.2026 tarihli ve 2/3628 Esas numaralı kanun teklifinin, inancın hukuki güvence altına alınması yolunda hayati bir adım olduğu belirtildi. AVF, cemevlerinin hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde "ibadethane" olarak tescil edilmesi ve anayasal hakların teslim edilmesi noktasında tüm kurumları bu süreci desteklemeye çağırdı.

"Birlik ve Beraberlik Çağrımızdır" denilen bildiride, inanç merkezlerini yasal statüye kavuşturacak hamlenin, ancak tüm Alevi kurumlarının ortak iradesi ve denetimiyle tam bir adalete dönüşebileceği belirtildi.

Bildiride, bu durumun bir imtiyaz değil, asli bir hak olduğu, Meclis’teki tüm siyasi partilerin bu vicdani meselede oy birliğiyle hareket etmesi için toplumsal kamuoyunun birlikte oluşturulması gerektiği vurgulandı. Bu sürecin, çocukların kendi inanç kimlikleriyle onurlu bir şekilde yaşayacakları hukuki zeminin inşası olduğu ifade edildi.

"GELİN CANLAR BİR OLALIM"

AVF Yönetim Kurulu imzasıyla yayımlanan metin, "Gelin farklılıklarımızı zenginliğimiz bilip, 'Gelin Canlar Bir Olalım' şiarıyla bu tarihi süreçte yan yana duralım" ifadeleriyle son buldu. Federasyon, adaletin tecellisi için cemevlerinin ibadethane statüsünün yasallaşması adına atılan her adımın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bildirinin tam hali şu şekilde:

“ALEVİ VAKIFLARI FEDERASYONU’NDAN (AVF) TÜM ALEVİ KURUMLARINA ÇAĞRI

Değerli Yol Aşkına Emek Veren Kurumlar, İnanç Önderleri ve Sevgili Canlar;

Alevi toplumunun uzun yıllardır süregelen haklı mücadelesi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihi bir dönemece girmiş bulunmaktadır. Siyasi partilerin genel başkanları düzeyinde karşılık bulduğu ifade edilen ve TBMM’ye sunulan “Cemevlerinin İbadethane Statüsüne Kavuşturulması” yönündeki kanun teklifini (09.04.2026 Tarih ve Esas No: 2/3628), inancımızın hukuki güvence altına alınması yolunda kritik bir adım olarak görüyoruz.

Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF) olarak bizler; Alevi inancının özgürce yaşanması, cemevlerimizin hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde "ibadethane" olarak tescil edilmesi ve anayasal hakkımızın teslim edilmesi noktasında tüm Alevi kurumlarını bu sürece destek vermeye davet ediyoruz.

Birlik ve Beraberlik Çağrımızdır:

Başta ülkemizin dört bir yanındaki federasyon, vakıf, dernek ve ocaklarımızı bu meseleyi siyaset üstü bir anlayışla sahiplenmeye çağırıyoruz.

• Hak Mücadelesinde Ortak Ses: İnancımızın merkezlerini yasal statüye kavuşturacak bu hamle, ancak tüm Alevi kurumlarının ortak iradesi ve denetimiyle tam bir adalete dönüşebilir.

• Gecikmiş Bir Adaletin Teslimi: Bu bir imtiyaz değil, asli bir haktır. Meclis’teki tüm siyasi partilerin bu vicdani meselede oy birliğiyle hareket etmesi için toplumsal kamuoyu birlikte oluşturulmalıdır.

• Geleceğe Miras: Bu süreç, toplumumuzun ve çocuklarımızın kendi inanç kimlikleriyle onurlu bir şekilde yaşayacakları hukuki zeminin inşasıdır.

Gelin; farklılıklarımızı zenginliğimiz bilip, "Gelin Canlar Bir Olalım" şiarıyla bu tarihi süreçte yan yana duralım. Hakkın ve adaletin tecellisi için, cemevlerimizin ibadethane statüsünün yasallaşması adına atılan her adımı güçlendirelim.

Saygılarımızla,

ALEVİ VAKIFLARI FEDERASYONU (AVF) Yönetim Kurulu”