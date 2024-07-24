AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası ilk yarışı Kocaeli'de yapılacak

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası ilk yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre yarış, Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından 27-28 Temmuz tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde organize edilecek.

ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2024 Oyman Atabay Sezonu ilk pist randevusu, 27 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00'da idari ve teknik kontroller ile başlayacak, daha sonra antrenmanlar ve sıralama turları ile devam edecek.

Cumartesi günü saat 16.15'te maxi grup ve saat 17.15'te super grup ilk yarışları koşulurken, ikinci yarışlar 28 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Özel pist etkinliği ile renklenecek hafta sonunda maxi grup ikinci yarışı saat 13.45'te, süper grup ikinci yarışı ise saat 14.45'te başlayacak ve organizasyon saat 16.00'daki ödül töreni ile sona erecek.