Avluda bir doçent ve bir gazeteci

Her yazımda olduğu gibi yine hatırlatacağım: Bayram ziyaretine gittiğim akrabamızın evinde gözaltına alınıp bayram günü tutuklandım. Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak; üstelik üzerime atılı suçun yatarı bile yok. Buna rağmen cezaevinde tutuluyorum ve hayatımdan günler çalınıyor. Gazetecilik yapmam, yani aşkla ve tutkuyla bağlı olduğum işimi sürdürmem engelleniyor.

***

Bu sefer size koğuştan bir hikâye anlatmak istiyorum. Sincan Cezaevi Kampüsü’nde, Sincan 2 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun A-10 numaralı koğuşunda tutuluyorum. Koğuşa ilk getirildiğimde beni tanıyanlar oldu. "Seni iki gündür haberlerde izliyoruz, hoş geldin. Burada doçentimiz bile var" diyerek koğuşu anlattılar. Elbette "Kim bu doçent?" diye çok merak ettim ve kısa süre sonra kendisiyle tanıştım.

Bahsettikleri kişi, Çankaya Üniversitesi’nden Doçent Dr. Serkan Yıldız’dı. Bir sosyal medya paylaşımında "Cumhurbaşkanı" veya "Erdoğan" demese de "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmış. Küfür yok, hakaret yok; üstelik kime yönelik olduğu bile belli olmayan bir paylaşım yüzünden!

Birileri çıkmış ve "Bu paylaşımında Cumhurbaşkanını kastediyor” demiş; hocayı tutuklayıp cezaevine atmışlar. Serkan Hoca cezaevindeyken üniversitesinden atıldı, çok sevdiği öğrencilerinden koparıldı. Bütün koğuşun çok sevdiği ve saygı duyduğu bir isim oldu.

Koğuşa fotoğraf çekmeye geldiklerinde avluya çıktık. "Gel hocam, bir fotoğrafımız olsun" dedim ve cezaevindeki birlikteliğimizi ölümsüzleştirdik.

Hoca, tutukluluğunun 82. gününde, yatarı olmayan bir suç iddiasıyla eline kelepçe takılarak mahkemeye götürüldü. Hâkim ısrarla "Pişman mısın?" diye sormuş; herhalde beklediği yanıtı alamadığından 11 ay hapis cezası verip hocayı tahliye etti.

Hocanın gidişi koğuşu hüzne boğdu. Hayatından yaklaşık üç ay çaldılar; onu üniversitesinden ve öğrencilerinden kopardılar. Peki, adalet bu mu? Serkan Hoca çok mutlu olsun. Bu cezaevi onu adaleti ve dik duruşuyla hatırlayacak. İyi ki varsın Serkan hocam! Biz seni çok sevdik. Sana yapılan bu zulmü de asla unutmayacağız!