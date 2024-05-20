AVM'de intihar girişimi

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Forum İstanbul’da bir kişi ikinci kattan atladı. Şahıs, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa’da bulunan Forum İstanbul AVM'de bir kişi, ikinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Yaralı şahıs, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Bayrampaşa’da bulunan Forum İstanbul AVM’de meydana geldi.

İddiaya göre, M.K. isimli bir erkek, AVM’nin ikinci katından bilinmeyen bir nedenle atladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini düştüğü yerde yaptığı yaralı şahsı hastaneye kaldırdı.