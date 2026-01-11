AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir alışveriş merkezinde, yönetimin bir müşteriye yer kiralamasına itiraz eden iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili tarafların polis merkezinde birbirlerinden şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Olay, 9 Ocak Cuma günü saat 18.00 sıralarında Barış Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinin yönetimi bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladı. Yönetim olduğunu iddia eden başka bir grup ise bu duruma karşı çıktı. Ardından taraflar dakikalarca birbirlerine hakaretler yağdırdı.

BİBER GAZI SIKTI

Kavga sırasında taraflardan biri stantlardan birinin üstüne çıktı. Bu sırada kavganın taraflarından bir kadın ise, biber gazı sıkarak karışılık verdi. Alışveriş merkezinde birbirlerine saldıran iki grup, çevredeki yurttaşların araya girmesiyle sakinleştirildi.

Polis merkezine götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.