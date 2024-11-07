AVM otoparkında 7 yaşındaki çocuğa saldırı: Önce yumruk attı ardından yere fırlattı

İstanbul'da bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, 19 yaşındaki A.K. tarafından gürültü yaptıkları gerekçesiyle saldırıya maruz bırakıldı.

7 yaşındaki çocuğa önce yumruk atan A. K., ardından çocuğu 1 metre yukarıdan aşağıya attı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaparak A.K.'nin yaklaşık bir ay önce tutuklandığını belirtti.

Olay, 6 Ekim 2024 günü saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. Tuzla ilçesi, Şifa Mahallesi’nde bir alışveriş merkezinin otoparkında oynayan 7 yaşındaki B.E.A, bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Şahıs, 7 yaşındaki B.E.A'ya saldırıp 1 metreden yukarıdan yere fırlattı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın, 19 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.K.’nin, çocukların çıkardığı gürültüden rahatsız olması nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

9 EKİM'DE TUTUKLANDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, A.K.'nin yaklaşık bir ay önce tutuklandığını belirtti.

Olay sonrası kimlik bilgileri belirlenen A.K., 8 Ekim 2024 tarihinde yakalanarak “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edildi ve 9 Ekim 2024 tarihinde tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.