AVM trafiğine çözüm ağaç kesmek oldu

Ankara’daki AnkaMall AVM’nin giriş çıkışlarında oluşan yoğun trafiğin önlenmesi amacıyla TKİ bahçesinden geçirilecek yol yapımı için 200 civarı ağacın kesilmesi bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte alışveriş merkezleri çevresinde yoğunlaşan trafik sorununa çözüm olarak yeni yol yapımı kararı aldı. Yenimahalle ilçesinde bulunan AnkaMall AVM çevresindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapımı planlanan yolun Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) bahçesinden geçirilmesi planlanıyor.

Şubat ayında alınan encümen kararı kapsamında ilk etapta 10 metre olarak planlanan yolun daha sonra 20 metreye çıkarıldığı öğrenildi. Yol yapımı için TKİ yerleşkesinde bulunan prefabrik bina, spor salonu, çim futbol sahası, sera ve ağaçlar kamulaştırma kapsamına alındı. Proje kapsamında kurum bahçesinde bulunan 200’den fazla ağacın kesilmesi bekleniyor.

Kurum, yaptığı değerlendirmede ağaçların kesileceği ve spor alanlarının kullanılamaz hale geleceği gerekçesiyle kamulaştırma kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti ancak itirazlar sonuçsuz kaldı. Yol yapımıyla birlikte AVM’den çıkan araçların doğrudan Hipodrom Caddesi’ne bağlanmasının hedeflendiği belirtiliyor. Proje kapsamında TKİ’ye 3 milyon 210 bin lira kamulaştırma bedeli de ödenmesi planlanıyor. ABB daha önce de Armada, Cepa, Kentpark ve Söğütözü hattında kavşak düzenlemeleri, şerit artırımları ve bağlantı yolları hayata geçirmişti.