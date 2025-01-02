AVM ve otel için insan canını hiçe saydılar: Samsun’da dinamit patladı, araçların üzerine kaya parçaları yağdı

Samsun Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde Samsun Ordu kara yolunun yanındaki arsa üzerindeki otel ve AVM inşaatı için kazılan temelde taş kırma işlemi sırasında patlama oldu.

Patlama sonrası fırlayan taşlar seyir halindeki araçları büyük tehlike yaşatırken camları parçalanan araçlarda ciddi hasarlar meydana geldi.

Olay, 1 Ocak 2025’te 13.00 sıralarında Samsun'un Canik ilçesinde şehirlerarası karayolunun hemen kenarında bulunan otel inşaatında meydana geldi.

10 yıl önce Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin alanda yaptığı taş ocağı çalışmaları sırasında unutulan dinamitin patlaması sonucu gerçekleşen olayda şantiyenin içerisindeki iş makineleri, 6 adet araç ve yolda seyir halinde bulunan 2 araçta ciddi zararlar oluştu.

Olayda can kaybı yaşanmazken inşaata çalışan işçiler ve seyir halindeki araçlar büyük tehlike atlattı.

Faciadan dönülen olayda polis ekipleri kazının yapıldığı alanda inceleme başlattı.

İNŞAATIN MÜTEAHHİDİ ARAÇ SAHİPLERİNİ TEHDİT ETTİ

Özön Grup’a ait olan otel ve AVM inşaatındaki dinamit patlamasının ardından polis ekipleri seyir halinde üzerlerine kaya parçaları sıçrayan sürücüleri tespit için olayın yaşandığı şantiye alanına götürdü.

Yaşanan olaya ilişkin bilgi paylaşan araçları hasar alan 2 sürücüyü Özön Grup müteahhidi ‘Sizi burada yıkarım. Yüzlerinizi kafama yazdım, sizi yaşatmayacağım” diye tehditler savurdu.

Tehdidin ardından araçları hasar gören 2 yurttaş, müteahhit hakkında Canik Emniyet Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulundu.

Araçları hasar gören ve büyük kaza riskiyle karşı karşıya gelen sürücüler ise inşaat firması Özön Grup’tan, söz konusu şantiye çalışmalarına izin veren Canik Belediyesi’nden ve güvenlik önlemi almadıkları gerekçesiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden şikayetçi oldu.

İLK PATLAMA DEĞİL

Daha önce taş ocağı olarak kullanılan alanda 7 Eylül 2024’te bir patlama daha meydana geldiği ortaya çıktı. Dinamit patlamasının ardından olay anında karayolundan geçen bir otomobilde bulunan 4 kişi yaralanarak birçok araç hasar görmüştü. Olayda Samsun-Ordu Karayolu bir süre trafiğe kapandıktan sonra tekrar açılmıştı.

Söz konusu olayın ardından şantiye çalışmalarının 2 ay durdurulmuş, daha sonra güvenlik önlemi alınmadan otel ve AVM inşaatı çalışmalarına başlanmıştı.

Öte yandan 7 Eylül 2024’te gerçekleşen patlamadan 2 ay öncede aynı alanda gece saatlerinde benzer bir patlamanın olduğu öğrenildi.

BirGün’ün emniyet kaynaklarından öğrendiği bilgiye göre, patlamanın olduğu alanda daha önce 3 kez daha benzer patlamaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

“BÜYÜKŞEHİR'İN YERLEŞTİRDİĞİ DİNAMİT PATLADI”

Patlamanın ardından firmanın şantiye şefinin BirGün’e yaptığı açıklamada, "10 sene önce Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin alandaki çalışmalarında dinamitler unutulmuş. Biz çalışma yaparken kepçenin dinamite değmesi sonucu patlama yaşandı. Bizim yaptığımız herhangi bir patlatma çalışması yok” dedi.

2 BELEDİYE SORUMLULUĞU ÜZERİNDEN ATMAYA ÇALIŞTI

Söz konusu patlamaya ilişkin inşaat firmasına çalışma izni veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, patlamaya ilişkin BirGün’e açıklamalarda bulundu. Daha önce yaşanan dinamit patlamalarına rağmen söz konusu alanda çalışmaların devam etmesine müsaade eden Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, “Çalışma iznini biz verdik ama yönetmelikte takip ve sorumluluk Samsun Büyükşehir Belediyesi’ndedir” dedi.

BirGün’e konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise, “Burası özel bir şirket ve konu bizim sorumluluğumuzda değil” ifadelerine yer vererek sorumluktan kaçındı.

Doğan, “Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğu yok mu?” sorumuzu ise yanıtsız bıraktı.

Olayla ilgili savcılığın soruşturması sürerken inşaat alanda başka dinamitlerin olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.