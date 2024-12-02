AVM Yatırımcıları Derneği'nden açıklama: AVM'lere giriş ücretli mi olacak?

AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı, sosyal medyada yayılan alışveriş merkezlerine girişlerde ücret alınacağı iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

Sosyla medyada alışveriş merkezlerine girişte kişi başı 1 TL alınacağı öne sürüldü.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Şapkacı iddiaları reddetti.

ŞAPKACI: BİR BU EKSİKTİ

Şapkacı, “Yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorlar bu söylentileri? Binlerce lira alışveriş yapan müşterilerden niye 1 TL isteyelim? Alamazsınız zaten. Alışveriş merkezleri kamusal alan. Aklıma gelmezdi, bir bu eksikti” diye konuştu.

Nuri Şapkacı’nın verdiği bilgiye göre alışveriş merkezlerinin toplam aylık ziyaretçi sayısı yaklaşık 175 milyon kişiyi buluyor. Türkiye’deki alışveriş merkezleri doğrudan 600 bin, dolaylı olarak 2.1 milyon kişiye istihdam sağlıyor.