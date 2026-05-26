AVM’lerde ciro arttı, alışveriş ihtiyaca sıkıştı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), AVM Endeksi’nin Nisan 2026 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre metrekare verimlilik endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 30,5 arttı.

Nisan 2026’da yıllık resmi enflasyon oranının yüzde 32,37 olduğu dikkate alındığında, metrekare başına ciro artışının enflasyonun altında gerçekleştiği görüldü.

Lüks mağazalar sarsılmazken orta ve düşük segment mağazalar küçüldü. Büyüme satışların artmasına değil fiyatların yükselişine dayandı.

Başka bir ifadeyle AVM’lerde kasaya giren para artarken alışveriş sepeti de küçüldü. Verilere göre ciro artışı reel olarak yüzde 1,4 küçüldü.

Artan hayat pahalılığı ve eriyen ücretler, geniş kesimleri zorunlu harcamalara sıkıştırdı. Gıda, temel ihtiyaç ve indirimli ürünlere yönelim artarken giyim, teknoloji ve diğer tüketim kalemlerinde daralma yaşanıyor.

Üst gelir grubuna hitap eden markalar görece daha az etkilenirken orta segment ve geniş kitlelere satış yapan markalar daralan talep ile karşı karşıya kaldı.

Kategori bazında metrekare verimliliği verilerinde kişisel bakım ve kozmetik ile teknoloji öne çıktı.

Sırayla yüzde 55,5 ve yüzde 42,2 oranla enflasyonun üzerinde büyüyen mağazaları yüzde 34,4 ile yiyecek ve içecek kategorisi takip etti.

Giyim yüzde 26,8, hipermarket yüzde 20,6, ayakkabı yüzde 13,3 oranlarında büyüme kaydederek reel olarak küçülürken eğlence ve hobi kategorisinde yüzde 10,9’luk gerileme hesaplandı.