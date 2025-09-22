AVM’nin ruhsatı iptal edildi

Haber Merkezi

Danıştay’ın “kültürel alanlara AVM yapılamaz” kararı sonrası Atakum Belediyesi, CityMall AVM’deki iş yeri ruhsatlarını iptal etti. Evrensel’in haberine göre, Atakum Belediyesi, Danıştay kararının ardından CityMall AVM’deki iş yeri ruhsatlarını iptal etti.

İş yerlerine tebligat gönderildiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, “Biz iş yeri ruhsatlarını iptal ettik. AVM’yi mühürleme yetkimiz yok, o işlemi büyükşehir belediyesi yapacak” dedi. Mimarlar Odası Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu, ruhsat iptalini doğru bulduklarını ancak sürecin tamamlanması gerektiğini vurguladı: “Bu karar önemli ama yeterli değil. Asıl görev imar, bu binanın yıkılmasıdır.”