Avokado hırsızı fotokapana yakalandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde farklı bahçelerden binlerce liralık avokado çalan şüphelinin görüntüleri, bahçeye kurulan fotokapan tarafından çekildi. Bahçe sahiplerinin şikayetçi olduğu şüpheli, jandarma ve polis ekiplerince her yerde aranıyor.

Olay, Gazipaşa’nın Ekmel ve Hasdere mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre avokado sezonunda iki mahallede bulunan avokado bahçelerine dadanan hırsızlık şüphelisi, farklı bahçelerden binlerce liralık avokado çaldı. Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede başka bir bahçeye giren şüpheli, bahçeye kurulan fotokapana takıldı. Şüphelinin, bahçe etrafını çeviren tel çitleri keserek bahçeye girdiği anlaşıldı. Bahçeye hırsız girdiğini anlayan bahçe sahibi, görüntüleri izlediğinde şüpheli şahsın bahçe içindeki görüntüleriyle karşılaştı. Diğer bahçe sahipleriyle birlikte hem Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına hem de İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden üretici, şahıs hakkında şikayetçi oldu. Şüpheli şahıs, jandarma ve polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.