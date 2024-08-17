Avrasya Tüneli Geçiş Ücretleri 2024 | Avrasya Tüneli motor, otomobil, minibüs gündüz ve gece geçiş ücreti ne kadar?

Avrasya Tüneli geçiş ücretleri 2024 fiyat listesine yapılan yüzde 40'lık zammın ardından yurttaşlar Avrasya Tüneli motor, otomobil, minibüs gündüz ve gece geçiş ücreti ne kadar araştırması yapmaya koyuldu. Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) güncel Avrasya Tüneli motor, otomobil, minibüs gündüz ve gece geçiş ücretlerini açıkladı. 16 Ağustos 2024 itibariyle yürürlüğe giren tünel geçiş ücretleriyle birlikte araç geçiş ücreti 112 TL'den 156 TL'ye yükselmiş oldu. Peki, Avrasya Tüneli motor, otomobil, minibüs gündüz ve gece geçiş ücreti ne kadar? İşte Avrasya Tüneli geçiş ücretleri!

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2024

16 Ağustos 2024 itibariyle gelen zammın ardından Avrasya Tüneli geçiş ücretleri şu şekilde:

Araç Tipi Gündüz Geçiş Ücreti Gece Geçiş Ücreti Motorsiklet 60,80 TL 30,40 TL Otomobil 156 TL 78 TL Minibüs 234 TL 117 TL

AVRASYA TÜNELİ MOTOR, OTOMOBİL, MİNİBÜS GÜNDÜZ VE GECE GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre motorsiklet, otomobil, minibüs gündüz geçiş ücreti şu şekilde:

Otomobil: 156 TL

156 TL Minibüs: 234 TL

234 TL Motosiklet: 60,80 TL

Avrasya Tüneli'de gece 00.00 ile 05.00 arası gerçekleşen gece tarifesinde ise geçiş ücretleri yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyor. Avrasya Tüneli gece 00.00-05.00 geçiş ücretleri:

Otomobil: 78 TL

78 TL Minibüs: 117 TL

117 TL Motosiklet: 30,40 TL

Yeni tarifeyle, otomobil geçiş ücreti 112 TL'den 156 TL'ye, minibüs ücreti 168 TL'den 234 TL'ye ve motosiklet ücreti 43,7 TL'den 60,8 TL'ye çıktı.

Avrasya Tüneli araba geçişi ne kadar?

Avrasya Tüneli araba geçişi gündüz 156 TL, gece 00.00 ile 05.00 arasında ise 78 TL'dir.

Avrasya Tüneli motor geçişi ne kadar?

Avrasya Tüneli motor geçişi gündüz 60,80 TL, gece 00.00 ile 05.00 arasında ise 30,40 TL'dir.

Avrasya Tüneli minibüs geçişi ne kadar?

Avrasya Tüneli minibüs geçişi gündüz 234 TL, gece 00.00 ile 05.00 arasında ise 117 TL'dir.