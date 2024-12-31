Avrasya Tüneli Geçiş Ücretleri 2025 | Avrasya Tüneli motor, otomobil, minibüs gündüz ve gece geçiş ücreti ne kadar?

Avrasya Tüneli geçiş ücretleri 2025 fiyat listesine yapılan yüzde 43,93'lük zammın ardından yurttaşlar Avrasya Tüneli motor, otomobil, minibüs gündüz ve gece geçiş ücreti ne kadar araştırması yapmaya koyuldu. Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) güncel Avrasya Tüneli motor, otomobil, minibüs gündüz ve gece geçiş ücretlerini açıkladı. 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe giren tünel geçiş ücretleriyle birlikte araç geçiş ücreti 156 TL'den 225 TL'ye yükselmiş oldu. Peki, Avrasya Tüneli motor, otomobil, minibüs gündüz ve gece geçiş ücreti ne kadar? İşte Avrasya Tüneli geçiş ücretleri!

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2025

1 Ocak 2025 itibariyle gelen zammın ardından Avrasya Tüneli geçiş ücretleri şu şekilde:

Araç Tipi Gündüz Geçiş Ücreti Gece Geçiş Ücreti Motorsiklet 88 TL 44 TL Otomobil 225 TL 112 TL Minibüs 337 TL 168 TL

AVRASYA TÜNELİ MOTOR, OTOMOBİL, MİNİBÜS GÜNDÜZ VE GECE GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre motorsiklet, otomobil, minibüs gündüz geçiş ücreti şu şekilde:

Otomobil: 225 TL

225 TL Minibüs: 337 TL

337 TL Motosiklet: 88 TL

Avrasya Tüneli'de gece 00.00 ile 05.00 arası gerçekleşen gece tarifesinde ise geçiş ücretleri yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyor. Avrasya Tüneli gece 00.00-05.00 geçiş ücretleri:

Otomobil: 112 TL

112 TL Minibüs: 168 TL

168 TL Motosiklet: 44 TL

Yeni tarifeyle, otomobil geçiş ücreti 156 TL'den 225 TL'ye, minibüs ücreti 234 TL'den 337 TL'ye ve motosiklet ücreti 60,8 TL'den 88 TL'ye çıktı.

Avrasya Tüneli araba geçişi ne kadar?

Avrasya Tüneli araba geçişi gündüz 225 TL, gece 00.00 ile 05.00 arasında ise 112 TL'dir.

Avrasya Tüneli motor geçişi ne kadar?

Avrasya Tüneli motor geçişi gündüz 88 TL, gece 00.00 ile 05.00 arasında ise 44 TL'dir.

Avrasya Tüneli minibüs geçişi ne kadar?

Avrasya Tüneli minibüs geçişi gündüz 337 TL, gece 00.00 ile 05.00 arasında ise 168 TL'dir.