Avrasya Tüneli Geçiş Ücretleri 2026 | Motor, Otomobil, Minibüs Gündüz ve Gece Tarifesi

Avrasya Tüneli geçiş ücretleri 2026 yılı itibarıyla yeniden belirlendi. Köprü, otoyol ve tünel geçişlerine yapılan zam sonrası sürücüler, Avrasya Tüneli motor, otomobil ve minibüs geçiş ücreti ne kadar? sorusuna yanıt aramaya başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile yeni tarifeler netlik kazandı.

AVRASYA TÜNELİ ÜCRETLERİ 2026 GÜNCELLENDİ

2026 yılına girilmesiyle birlikte köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerinde artış yapıldı. Bu kapsamda Avrasya Tüneli geçiş ücreti de 13 Ocak gecesinden itibaren geçerli olacak şekilde güncellendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kamuoyuna duyurduğu yeni tarifeler, İstanbul’daki Avrasya Tüneli ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerini de kapsıyor.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU? (2026)

Yeni düzenleme sonrası Avrasya Tüneli’nde tek yön geçiş ücretleri, araç türüne ve saat aralığına göre farklılık gösteriyor.

Gündüz Tarifesi Avrasya Tüneli Geçiş Ücretleri

Gündüz tarifesi, 05:00 – 23:59 saatleri arasında uygulanıyor.

Araç Türü 2026 Gündüz Geçiş Ücreti Otomobil 228 TL Motosiklet 175 TL Minibüs 337,5 TL

Gece Tarifesi Avrasya Tüneli Geçiş Ücretleri

Avrasya Tüneli’nde gece tarifesi, 00:00 – 04:59 saatleri arasında uygulanıyor ve gündüz tarifesine göre yüzde 50 indirim sağlanıyor.

Araç Türü 2026 Gece Geçiş Ücreti Otomobil 112,5 TL

AVRASYA TÜNELİ ÜCRET ARTIŞI NEDEN GÜNDEMDE?

2026 yılı itibarıyla köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretlerine yapılan zamlar, sürücülerin bütçesini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2026 konusu, İstanbul trafiğini kullanan milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor.

Avrasya Tüneli otomobil geçiş ücreti 2026 ne kadar?

2026 yılında Avrasya Tüneli otomobil geçiş ücreti gündüz tarifesinde 228 TL olarak uygulanıyor.

Avrasya Tüneli gece indirimi var mı?

Evet. 00:00 – 04:59 saatleri arasında otomobiller için yüzde 50 indirim uygulanıyor ve ücret 112,5 TL.

Avrasya Tüneli motosiklet geçiş ücreti 2026 ne kadar?

Motosikletler için Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2026 yılında 175 TL olarak belirlendi.

Avrasya Tüneli minibüs geçiş ücreti ne kadar?

Minibüsler için Avrasya Tüneli 2026 geçiş ücreti 337,5 TL.

AVRASYA TÜNELİ 2026 GEÇİŞ ÜCRETLERİ NETLEŞTİ

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün açıklamasıyla birlikte Avrasya Tüneli geçiş ücretleri 2026 yılı için kesinleşti. Otomobil, motosiklet ve minibüs kullanıcıları için gündüz ve gece tarifeleri farklı uygulanırken, gece saatlerinde yüzde 50 indirim dikkat çekiyor.