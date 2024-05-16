Avrasya Tüneli'ne büyük zam!

Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 zam yapıldığı duyuruldu. Tünelin tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye yükseldi.

Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 zam yapıldı.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından gelecek zammı uygulanacak tarifelerle duyurdu.

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 80 TL'den 112 TL'ye, minibüsler için 120 TL'den 168 TL'ye ve motosikletler için 31,20 TL'den 41,7 TL'ye yükseldi.

BAKAN ZAMLARI SAVUNMUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yönelik yapılan yılın ikinci zammını, "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı" diyerek savunmuştu.