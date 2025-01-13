Avrasya Tüneli'ne büyük zam

Otoyol ve köprülerin ardından Avrasya Tüneli'ne de zam geldi. Yüzde 44 oranında yapılan zamla birlikte tünelden otomobil geçişi 156 liradan 225 liraya çıktı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, dün otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldığı duyurmuştu. Avrasya Tüneli'ne de yüzde 44 oranda zam geldi.

Avrasya Tüneli'nde otomobil geçişi 156 liradan 225 liraya, minibüs geçişi 234 liradan 337,5 liraya çıktı. Motorsiklet ücreti ise 60,5 liradan 175 liraya yükseldi. Zam kararını Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) internet sitesinden duyurdu.

Ücretler gece 00:00-05:00 saatleri arasında %50 indirimli olarak otomobiller için 112,50 TL, minibüsler için 168,75 TL, motosikletler için ise 87,50 TL olarak uygulanacak.

OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM

Geçiş ücretlerine zam yalnızca Avrasya Tüneli ile sınırlı kalmadı. Köprü ve otoyollarda da geçiş ücretlerinde zam yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen tesislerde şu oranlarda zam yapıldı:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: Yüzde 42 zam, yeni ücret 47 TL.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Yüzde 15 zam, yeni ücret 80 TL.

Çanakkale Köprüsü: Yüzde 35 zam, yeni ücret 790 TL.

Osmangazi Köprüsü: Yüzde 43 zam, yeni ücret 795 TL.