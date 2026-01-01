Giriş / Abone Ol
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli’nde araç geçiş ücretlerinin bugün itibarıyla 225 TL’den 280 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Ekonomi
  • 01.01.2026 14:12
  • Giriş: 01.01.2026 14:12
  • Güncelleme: 01.01.2026 14:15
Kaynak: ANKA
Avrasya Tüneli'ne zam

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Avrasya Tüneli’nde araç geçiş ücretlerinin 1 Ocak itibarıyla 225 TL’den 280 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen projelerde uygulanan ücret politikalarını eleştirerek, şunları kaydetti:

"AKP'den bir yeni yıl hediyesi daha. Avrasya Tüneli'nde araç geçiş ücretlerine 1 Ocak itibariyle zam geldi. 225 TL'lik araç geçiş ücreti 280 TL oldu. AKP'nin Yap-İşlet-Devret modeli projelerdeki soygunu son sürat devam ediyor."

