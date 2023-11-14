Avro Bölgesi ekonomisi 3. çeyrekte küçüldü

Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın 3. çeyreğinde önceki çeyreğe oranla yüzde 0,1 küçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2023 yılı 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'larına (GSYH) ilişkin öncü verileri güncelledi.

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 geriledi. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın 3. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1 azalması, yıllık bazda yüzde 0,1 artması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileriyle uyumlu oldu.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın 3. çeyreğinde çeyrek bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,1 arttı.