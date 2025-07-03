Avro Bölgesi ekonomisinde büyüme sinyali

Avro Bölgesi'nde haziran ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,6 puana çıktı.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi ve özel sektörü haziran ayında bir miktar büyüme gösterdi. Mayıs ayında 50,2 seviyesinde belirlenen Avro Bölgesi bileşik PMI, haziranda 50,6'ya ulaştı. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

HİZMET SEKTÖRÜ PMI DA YÜKSELDİ

Ayrıca, Avro Bölgesi'nde mayısta 49,7 olan hizmet sektörü PMI ise haziranda son 3 ayın en yükseği olan 50,5 seviyesinde gerçekleşti.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Piyasa beklentileri, haziranda bileşik PMI'ın 50,2, hizmet PMI'nın 50 olması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.