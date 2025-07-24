Avro Bölgesi ekonomisinde toparlanma sinyali: Şirket faaliyetleri arttı

Avro Bölgesi'nde temmuz ayında şirketlerin faaliyetlerinde artış yaşandı.

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

BİLEŞİK PMI SON 11 AYIN ZİRVESİNDE

Buna göre, bölgede haziranda 50,6 olan bileşik PMI, temmuzda 51 seviyesine çıktı. Böylece, bileşik PMI son 11 ayın en yüksek seviyesini gördü.

İMALAT SANAYİ 3 YILIN ZİRVESİNE YAKLAŞTI

Haziran ayında 49,5 olan imalat sanayi PMI da temmuzda 49,8 olarak ölçüldü. İmalat sanayi PMI, son 36 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

HİZMET SEKTÖRÜ 6 AYIN EN YÜKSEĞİNDE

Bu dönemde hizmet sektörü PMI 50,5'ten 51,2'ye çıkarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, altı ise daralma olarak yorumlanıyor.

SİPARİŞLER ARTINCA TİCARİ FAALİYETLER CANLANDI

Veriler, Avro Bölgesi özel sektörünün ticari faaliyetlerinin ay boyunca canlandığını ve yeni siparişlerin etkisiyle büyüme hızının arttığını ortaya koydu.

EKONOMİDE KADEMELİ İYİLEŞME VURGUSU

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Avro Bölgesi ekonomisi yavaşça ivme kazanıyor. İmalat sektöründeki durgunluk sona eriyor." ifadesini kullandı.

Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü büyümesinin temmuz ayında hafifçe hızlandığına işaret eden de la Rubia, üçüncü çeyrekte güçlü ekonomik büyüme görülebileceğini belirtti.