Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin nihai verileri yayımladı.

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 arttı.

Eurostat'ın öncü verilerinde Avro Bölgesi'nin ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 0,6 büyüdüğü öngörülmüştü. Açıklanan nihai büyüme verilerinde öncü verilerin aşağı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.

Öte yandan, AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla değişmezken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 yükseldi.

İlk çeyrekte Avro Bölgesi yüzde 0,1, AB yüzde 0,2 büyümüştü.

Öte yandan, GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Polonya'da yüzde 2,2, İsveç'te yüzde 0,8, Avusturya'da yüzde 0,7, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY ) yüzde 0,4 Letonya’da ve Macaristan'da yüzde 0,3, Estonya'da yüzde 0,2 azaldı.

Almanya ve Portekiz'de sabit kalan GSYH, İspanya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,5 arttı.

GSYH yıllık bazda ise Estonya'da yüzde 3, İsveç'te yüzde 2,4, Macaristan'da yüzde 2,3, Polonya'da yüzde 1,4, Avusturya'da yüzde 0,9, İrlanda'da yüzde 0,7, Çekya ve Finlandiya'da yüzde 0,4, Hollanda'da yüzde 0,3, Almanya ve Letonya'da yüzde 0,1 geriledi.