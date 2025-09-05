Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü
Avro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 1,5 büyüdü. AB genelinde ise büyüme oranı çeyreklik yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.
Avro Bölgesi'nin ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme gösterdi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve istihdam öncü verilerini güncelledi.
ÇEYREKLİK VE YILLIK BÜYÜME ORANLARI
Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,5 arttı.
BEKLENTİLERLE UYUMLU GERÇEKLEŞME
Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,4 artacağı yönündeydi.
AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti.
ÜLKELERE GÖRE BÜYÜME PERFORMANSI
GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,3 ve İtalya'da yüzde 0,1 düşerken, Fransa'da yüzde 0,3, İspanya'da yüzde 0,7 arttı.
GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2, İtalya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,8 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.
İSTİHDAM VERİLERİ
Avro Bölgesi'nde istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı.
AB'de ise istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.