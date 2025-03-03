Avro Bölgesi imalat sanayisinde düşüş şubatta hız kesti

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubat ayında 1 puan artarak 47,6 oldu.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin şubat ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektöründeki daralma şubat ayında hız kesmekle birlikte devam etti.

Avro Bölgesi'nde ocakta 46,6çolan imalat sanayi PMI, şubatta 47,6'ya çıktı.

Öte yandan, üretimdeki ve yeni siparişlerdeki düşüşün azalmasıyla birlikte Avro Bölgesi PMI son 24 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Veriler, Avro Bölgesi’nde endüstriyel gerilemenin 2023'ün başından bu yana en yavaş hızda oluğunu ortaya koydu.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, 2022 yılının ortalarından bu yana 50 puanın altında seyrediyor.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Avro Bölgesi'ndeki PMI verilerinin imalat sektöründe toparlanma sürecine yaklaşıldığını gösterdiğini ifade etti.

Avro Bölgesi'nde yaklaşık üç yıllık durgunluğun ardından gelecek aylarda bir miktar büyüme olabileceğine işaret eden Rubia, Almanya'da hızla hükümet kurulmasının, Fransa'da siyasi istikrar sağlanmasının ve ABD ile tarife konularında bir anlaşma sağlanmasının büyümeye çok katkı sağlayacağını anlattı.