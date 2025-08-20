Avro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda değişmedi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 2 seviyesinde sabit kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) temmuz ayı enflasyon nihai verilerini yayımladı.

ENFLASYON BEKLENTİLERE PARALEL GERÇEKLEŞTİ

Buna göre, Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aynı seviyede kaldı. TÜFE, temmuzda aylık bazda da değişmedi. Piyasa beklentileri de yıllık enflasyonun yüzde 2, aylık enflasyonun ise sıfır olacağı yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON VE BİLEŞENLER

Avro Bölgesi'nde temmuzda çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda eksi 0,2 oldu. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,46 ile hizmetler sektöründe kaydedildi. Bunu yüzde 0,63 ile gıda, alkol ve tütün, yüzde 0,18 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,23 ile enerji izledi.

AB’DE ENFLASYON ARTTI

AB genelinde ise haziranda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,4'e çıktı. AB'de TÜFE temmuzda aylık yüzde 0,1 olarak belirlendi.

ÜLKE BAZINDA ENFLASYON VERİLERİ

Yıllık enflasyon temmuz ayında Almanya'da yüzde 1,8, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya’da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.